XG・COCONA、ベリーショートに丸刈り…ヘアスタイル一挙公開「全部似合ってる」「圧巻オーラ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）の公式Instagramが5月23日までに更新された。COCONA（ココナ）の様々なヘアスタイルを一挙に公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ノンバイナリー公表の20歳アーティスト「圧巻オーラ」個性的ヘアスタイル
COCONAは、「photo dump every week new era」（写真どさっと 毎週が新時代）とつづり、これまでのヘアスタイルを複数枚公開。アシンメトリーなショートカットや、金髪の丸刈り、頭の片側を剃り上げたハーフシェイブのショートカットや、ブルーにカラリングされた長い髪を一部だけ残したアシンメトリー・バズカットなど、様々なアレンジのヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「どのヘアスタイルも似合いすぎていてレベチ」「ベリーショートのアレンジがどれもおしゃれ」「とてつもなくクール」「全部似合ってる」「圧巻オーラ」「どんな髪型も自分のものにしていて流石」「ヘアスタイルが芸術みたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ノンバイナリー公表の20歳アーティスト「圧巻オーラ」個性的ヘアスタイル
◆COCONA、ヘアスタイル一挙公開
COCONAは、「photo dump every week new era」（写真どさっと 毎週が新時代）とつづり、これまでのヘアスタイルを複数枚公開。アシンメトリーなショートカットや、金髪の丸刈り、頭の片側を剃り上げたハーフシェイブのショートカットや、ブルーにカラリングされた長い髪を一部だけ残したアシンメトリー・バズカットなど、様々なアレンジのヘアスタイルを披露している。
◆COCONAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どのヘアスタイルも似合いすぎていてレベチ」「ベリーショートのアレンジがどれもおしゃれ」「とてつもなくクール」「全部似合ってる」「圧巻オーラ」「どんな髪型も自分のものにしていて流石」「ヘアスタイルが芸術みたい」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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