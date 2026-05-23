【モデルプレス＝2026/05/23】テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）の公式サイトが、23日に更新された。18日の放送内容について謝罪した。【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット◆テレビ朝日「あのちゃんねる」公式サイトで放送内容謝罪公式サイトでは「お詫び」と題し、18日の放送内容について「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、