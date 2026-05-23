テレビ朝日、“嫌いな芸能人”実名告白「あのちゃんねる」放送内容を公式サイトで謝罪「不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」

テレビ朝日、“嫌いな芸能人”実名告白「あのちゃんねる」放送内容を公式サイトで謝罪「不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」