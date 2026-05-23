テレビ朝日、“嫌いな芸能人”実名告白「あのちゃんねる」放送内容を公式サイトで謝罪「不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」
【モデルプレス＝2026/05/23】テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時15分〜）の公式サイトが、23日に更新された。18日の放送内容について謝罪した。
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公式サイトでは「お詫び」と題し、18日の放送内容について「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪。「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と説明した。
また「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪の言葉を記した。
同番組では、18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を挙げていた。これを受け、鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
これを受け、テレビ朝日は22日、モデルプレスの取材に応じ「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました。現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とコメントを寄せていた。（modelpress編集部）
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◆テレビ朝日「あのちゃんねる」公式サイトで放送内容謝罪
公式サイトでは「お詫び」と題し、18日の放送内容について「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪。「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」と説明した。
◆「あのちゃんねる」“嫌いな芸能人”実名告白が物議
同番組では、18日の放送で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を挙げていた。これを受け、鈴木はInstagramストーリーズにて「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」「普通にいじめやん」などとつづっていた。
これを受け、テレビ朝日は22日、モデルプレスの取材に応じ「今回の放送では、番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております。あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました。現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とコメントを寄せていた。（modelpress編集部）
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