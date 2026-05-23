【モデルプレス＝2026/05/23】俳優のディーン・フジオカが23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに出席した。【写真】45歳大物俳優、きらびやか衣装でオーラ放つ◆ディーン・フジオカ、大人スタイルでオレンジカーペット登場ディーンは、ラメが入ったトップスに黒のセットアップを合わせた大人スタイルで登場。授賞式では「アニメ・オブ・ザ・イヤー」を受賞した『ユーリ!!! on ICE』の