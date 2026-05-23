ディーン・フジオカ、ラメ輝くブラックコーデでオレンジカーペット登場【クランチロール・アニメアワード2026】
【モデルプレス＝2026/05/23】俳優のディーン・フジオカが23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに出席した。
【写真】45歳大物俳優、きらびやか衣装でオーラ放つ
ディーンは、ラメが入ったトップスに黒のセットアップを合わせた大人スタイルで登場。授賞式では「アニメ・オブ・ザ・イヤー」を受賞した『ユーリ!!! on ICE』のOP曲「History Maker」を歌唱する。
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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【写真】45歳大物俳優、きらびやか衣装でオーラ放つ
◆ディーン・フジオカ、大人スタイルでオレンジカーペット登場
ディーンは、ラメが入ったトップスに黒のセットアップを合わせた大人スタイルで登場。授賞式では「アニメ・オブ・ザ・イヤー」を受賞した『ユーリ!!! on ICE』のOP曲「History Maker」を歌唱する。
◆「クランチロール・アニメアワード2026」
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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