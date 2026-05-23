【モデルプレス＝2026/05/23】女優の鈴木砂羽が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日仕込んでおいたカレーの昼食を公開した。【写真】53歳女優「アスパラの緑が綺麗」前日に仕込んだカレーの昼食◆鈴木砂羽、前日仕込んだカレー公開鈴木は「お昼は昨夜仕込んどいたカレー」とコメント。鶏肉、じゃがいも、ニンジン、アスパラガス、しめじなどがゴロゴロと入った具だくさんのカレーとキャベツやレタスなどの野菜サラダ