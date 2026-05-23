鈴木砂羽、前日に仕込んだカレーの昼食公開「具だくさんで美味しそう」「アスパラの緑が綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の鈴木砂羽が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日仕込んでおいたカレーの昼食を公開した。
【写真】53歳女優「アスパラの緑が綺麗」前日に仕込んだカレーの昼食
鈴木は「お昼は昨夜仕込んどいたカレー」とコメント。鶏肉、じゃがいも、ニンジン、アスパラガス、しめじなどがゴロゴロと入った具だくさんのカレーとキャベツやレタスなどの野菜サラダが並んだ昼食の食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「翌日のカレーは最高」「アスパラの緑が綺麗」「いくらでも食べられそう」「栄養バランスバッチリ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】53歳女優「アスパラの緑が綺麗」前日に仕込んだカレーの昼食
◆鈴木砂羽、前日仕込んだカレー公開
鈴木は「お昼は昨夜仕込んどいたカレー」とコメント。鶏肉、じゃがいも、ニンジン、アスパラガス、しめじなどがゴロゴロと入った具だくさんのカレーとキャベツやレタスなどの野菜サラダが並んだ昼食の食卓を公開した。
◆鈴木砂羽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「翌日のカレーは最高」「アスパラの緑が綺麗」「いくらでも食べられそう」「栄養バランスバッチリ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】