タレントのあのが、5月18日放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）でつぶやいた発言の波紋が一向に収まる気配を見せない。「あのさんは、お題に答えながらサッカーのシュートを決める企画に挑み、ベッキーさんの次に嫌いな芸能人として、鈴木紗理奈さんの名前をあげました。ベッキーさんについては、あのさんのラジオ番組『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送ほか）にベッキーさんがゲスト出演するなど、お