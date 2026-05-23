BTSが第52回アメリカン・ミュージック・アワード(AMAs)に出演することが発表された。現地時間25日にラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される式典に、およそ4年ぶりに出席することになる。 【写真】軍服姿＆マスクでも隠せないイケメン演習動画にBTSメンバーの姿 今年の式典で、BTSはアーティスト・オブ・ザ・イヤーをはじめ、ベスト男性K―POPアー