BTSが第52回アメリカン・ミュージック・アワード(AMAs)に出演することが発表された。現地時間25日にラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催される式典に、およそ4年ぶりに出席することになる。



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今年の式典で、BTSはアーティスト・オブ・ザ・イヤーをはじめ、ベスト男性K―POPアーティスト、「SWIM」でのソング・オブ・ザ・サマーの3部門にノミネートされている。



2021年にアーティスト・オブ・ザ・イヤーに輝いたBTS。これまでに計11回AMAsを受賞しており、グループとしてはカントリー・バンドのアラバマに続いて2番目となる記録を達成している。



女優でラッパーのクィーン・ラティファが司会を務める本年度の式典では、歌手のテイラー・スウィフトがアーティスト・オブ・ザ・イヤー、「ザ・フェイト・オブ・オフィーリア」でのソング・オブ・ザ・イヤーを含む8部門で最多ノミネートとなっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）