主砲が抜けたチームは、本当に弱くなるのか。メジャー移籍1年目のホワイトソックス・村上宗隆とブルージェイズ・岡本和真が、本塁打を量産している。日本球界を代表する4番打者を失ったヤクルトと巨人にとって、その穴は決して小さくない。【久保田龍雄／ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）オマリーの反骨心に村上が抜けたヤクルトは、長打力不足を抱えながらも、前年の