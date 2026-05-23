「昭和五十年代をさがして」［著］高野光平昔語りはなつかしい。他人の思い出に自分の思い出が重なるときは、目の前がパノラマ状に広がるような気分になってとても開放的だ。だが、細部が違うと夢醒（さ）めたりとばかりに、何だ何だこれは！とがっかりもする。昭和50年代、キミと20年の年齢差があることで、時代のとらえ方が重なるときがあり、えっこれは知らんぞとつぶやくときがあり、ついついボクはページを繰ってしまう。