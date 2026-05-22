猫がトイレの砂を食べる3つの理由 猫がトイレ砂を口にするときには、体内の栄養状態や精神的ストレス、砂そのものの性質が深く関係しています。 猫がなぜそのような行動をとるのか、まずは可能性のある原因をひとつずつ見ていきましょう。 1.好奇心や素材への興味 生後数ヵ月の子猫は、なんでも口に入れて性質を確かめる習性があることから、食べてはいけないものを誤食してしまうのもこの時期に多く見られま