【モデルプレス＝2026/05/22】モデルで女優の菊地姫奈が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜たっぷりのサラダボウルを公開した。【写真】21歳美人女優「栄養バランス完璧」カラフルなサラダボウル◆菊地姫奈、サラダボウル公開菊地は、彩り鮮やかなサラダボウルの写真を公開。レタス、ブロッコリー、ニンジン、ミニトマト、紫キャベツなど様々な野菜に、チキン、ゆで卵などのタンパク質も入ったものとなっている。◆