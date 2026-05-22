菊地姫奈、彩り鮮やかサラダボウル公開「栄養バランス完璧」「ヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/05/22】モデルで女優の菊地姫奈が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜たっぷりのサラダボウルを公開した。
【写真】21歳美人女優「栄養バランス完璧」カラフルなサラダボウル
菊地は、彩り鮮やかなサラダボウルの写真を公開。レタス、ブロッコリー、ニンジン、ミニトマト、紫キャベツなど様々な野菜に、チキン、ゆで卵などのタンパク質も入ったものとなっている。
この投稿に、ファンからは「栄養バランス完璧」「ヘルシー」「見習いたい」「彩り綺麗で楽しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳美人女優「栄養バランス完璧」カラフルなサラダボウル
◆菊地姫奈、サラダボウル公開
菊地は、彩り鮮やかなサラダボウルの写真を公開。レタス、ブロッコリー、ニンジン、ミニトマト、紫キャベツなど様々な野菜に、チキン、ゆで卵などのタンパク質も入ったものとなっている。
◆ 菊地姫奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養バランス完璧」「ヘルシー」「見習いたい」「彩り綺麗で楽しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】