菊地姫奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/22】モデルで女優の菊地姫奈が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜たっぷりのサラダボウルを公開した。

【写真】21歳美人女優「栄養バランス完璧」カラフルなサラダボウル

◆菊地姫奈、サラダボウル公開


菊地は、彩り鮮やかなサラダボウルの写真を公開。レタス、ブロッコリー、ニンジン、ミニトマト、紫キャベツなど様々な野菜に、チキン、ゆで卵などのタンパク質も入ったものとなっている。

◆ 菊地姫奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「栄養バランス完璧」「ヘルシー」「見習いたい」「彩り綺麗で楽しい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

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