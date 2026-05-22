『35 BOYS 5 CONCEPTS』（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界 サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』において、コンセプト評価のオリジナル楽曲5曲の音源配信が、5月22日より、各サブスクリプションサービスで音源配信を開始した。今回のコンセプト評価には、第2回順位発表式を勝ち抜いた35人の練習生が参加した。練習生たちは7名ずつ5つのチームに分かれ、それぞ