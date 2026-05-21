「仕事の必需品はコーヒー」と断言する「GetNavi」編集長の和田が、旧知の仲であり、同じくモノとコーヒーを愛する「モノ・マガジン」編集長の松崎薫子さんとコーヒーモノ談義。日々仕事に邁進するふたりが感じる、コーヒーがビジネスに与える影響とは？ 『GetNavi』編集長・和田史子（右）コーヒーメーカーを4台所有。編集部にも常備しており、部員とのコミュニケーションに一役買っている。『モノ・マガジン』編集長・松