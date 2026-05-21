（セノバ前から中継）（聞き手）竹川 奈々 アナウンサー（ゲスト）「2026全米さくらの女王」キャロライン･キャンベル さん「日本さくらの女王」柳 そら さん※「全米さくらの女王」は、毎年ワシントンで開かれる「全米さくら祭り」（1912年に日本がアメリカへプレゼントした約3000本の桜がきっかけで開催･苗木は静岡の興津で育てられたもの）で選出され、日米友好の架け橋｢として、毎年訪日、2026年は高市首相や佳子さまと