「GREENROOM FESTIVAL26」が2026年5月23日（土）、24日（日）の2日間に渡って開催される。 ”Save The Ocean”をコンセプトにした音楽とアートのカルチャーフェスティバルとして2005年に始まった同フェスは今年で21年目を迎え、初夏の定番フェスとして、音楽ファンのみならず多くの人が楽しみにしているイベントだ。今や日本全国、毎月のように何かしらのフェスが行われているなか、「GREENROOM FESTIVAL」はなぜ長年開催され、多