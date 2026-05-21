中国の習近平国家主席が近く北朝鮮を訪問するとの観測が、韓国政府内から相次いで浮上している。4月には中国の王毅外相が訪朝し、最近は中国側の警護・儀典関係者まで平壌入りしたという。実現すれば、2019年以来となる習主席の訪朝となる。しかし今回の訪朝観測には、これまでとは異なる微妙な空気が漂う。最大の理由は、先の米中首脳会談後にホワイトハウスが発表した「北朝鮮非核化」という言葉だ。ホワイトハウスは、ドナルド