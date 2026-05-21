昨年、活動を再開歌手・タレントの松本典子（58）は2025年、デビュー40周年を機に芸能活動を再開し、歌の世界へと戻ってきた。1984年に、応募18万人超の「ミス・セブンティーンコンテスト」グランプリ獲得。翌85年、「ポスト松田聖子」として華々しくアイドル歌手デビューを飾り、一世を風靡した。これまでの、芸能活動を改めて振り返ってもらった。（全3回の第1回）【福嶋剛／ライター】＊＊＊【写真】可愛すぎる…当時から超