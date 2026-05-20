神戸在住の作家・権藤将輝による小説『BAR90's90年代 J-POP で人生を再起動する夜』のペーパーバック版が、2026年5月24日（日）に発売される。本作は、90年代J-POPをモチーフに、”挫折”と”再生”を描く長編小説。人生に行き詰まり、傷つき、居場所を失った人々が、不思議な力を持つバーテンダーによって”90年代”へと導かれる物語となっている。また、本作は1995年の阪神・淡路大震災を経験した神戸の作家と神戸の出版社によ