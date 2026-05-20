◆ 「走ったとしてもそこまで大きなリスクはなかった」中日が阪神に2−4で敗戦。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、4回攻撃時の走塁判断が取り上げられた。無死満塁から石伊雄太の適時二塁打で2点を返した直後の場面。注目を集めたのは三塁走者のボスラーの走塁だった。二、三塁の好機で、高橋周平の打球は投手のグラブを弾き、遊撃前方へ転がるゴロに。しかし、ボスラーはスタートを切れず、そのまま三塁に