赤磐市役所／コストコ 岡山県赤磐市が誘致を検討していた会員制量販店・コストコを巡る動きです。用地の開発を進めている民間事業者はコストコの誘致について「難しい」と判断し、代わりにショッピングモールを建設する計画を進めていることが分かりました。 赤磐市は、河本・岩田地区の約28haについて新たな都市拠点の開発を進めています。このうち約17haの民間用地では、岡山市の不動産会社がコストコや医療機器