サッカースペイン代表ＦＷラミン・ヤマル（１８）＝バルセロナ＝が、左ハムストリングの負傷のため、Ｗ杯初戦となる６月１５日のカーボベルデ戦には出場できない見込みだとスポーツメディア「ジ・アスレチック」が１８日に報じた。第２戦となる２１日のサウジアラビア戦の出場も不透明だという。

バルセロナの“神童”は、４月２２日のホームのセルタ戦で前半４０分にＰＫを決めた直後に倒れ込み、左太もも裏を痛めた様子で途中交代していた。

また、サッカーのスペイン１部バルセロナは１８日、スペイン代表ＭＦフェルミン・ロペスが右足の第５中足骨を骨折し、手術を受ける予定だと発表した。６月１１日開幕の北中米Ｗ杯は欠場となる見通しとなった。

フェルミン・ロペスは、２０２４年に代表デビュー。バルセロナで今季公式戦４８試合出場で１３得点、１７アシストの活躍を見せてリーグ優勝に貢献したが、１７日のリーグ戦で負傷していた。

スペインはＷ杯１次リーグＨ組でカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと対戦する。２５日の出場メンバー発表を前に、スペイン代表に激震が走ることとなった。