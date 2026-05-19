【MGSD クシャトリヤ】 9月発売予定 価格：7,700円 【MGSD ウイングガンダムゼロ EW [ストラクチャルコーティング/ブラック]】 発売日未定 価格：12,100円 プレミアムバンダイ販売商品 「第64回 静岡ホビーショー」でのBANDAI SPIRITSブースの目玉の1つが「MGSD クシャトリヤ」だ。9月発売予定で、