村上の活躍でチームも波に乗っている(C)Getty Images村上宗隆は本当にホワイトソックスを変えたのか。令和の3冠王に率いられて、弱小チームが変貌を遂げた。現地時間5月17日にはカブスにサヨナラ勝ちで連勝を飾り、「シカゴダービー」に2勝1敗の勝ち越し。この時点で24勝22敗の貯金2でアメリカン・リーグ中地区首位のガーディアンズをわずか1ゲーム差で追っている。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号をチ