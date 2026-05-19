2010年、当時経営危機にあったテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」（以下、USJ）のマーケティングを主導し、業績をV字回復させたことで、高い評価を集めた森岡毅氏。その後、森岡氏はUSJから独立し、2017年にマーケティング精鋭集団「株式会社 刀」を設立。「ネスタリゾート神戸」や「西武ゆうえんち」、「ハウステンボス」など、数々のテーマパークのマーケティングやコンサルタントを担当してきた。イマーシブ・フ