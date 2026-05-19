ドラマや舞台で活躍する俳優の宮下今日子さん。50歳で初めてランジェリーのモデルを務め、「あえて盛らず、リアルな感じにしたかった」といいます。年齢を重ねるごとに「人からどう見られるか」が気にならなくなり、気持ちが楽になっていったそう。50歳現在の心境について伺いました。 【写真】「お肉の柔らかそうな感じがリアルに」モデルを務めた宮下今日子さん（5枚目/全10枚） 50歳でランジェリーモデルに「大丈