中東情勢関連の特別相談窓口に寄せられた相談件数は、今月（5月）11日までに91件に上っています。このうち31件は資金繰り、残りの60件は原材料の調達に関する相談ということです。先月（4月）17日の時点では10件だったことから、1か月足らずの間に急増した形です。業種別では卸・小売業や建設業が多く、「シンナーなどの建設資材が入手しづらい」「1～2か月先の包装資材の確保に不安がある」などの声が寄せられていま