「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、ミラーレス一眼（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位EOS R50（キヤノン）2位EOS R10（キヤノン）3位VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）4位FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）5位Z 50（ニコン）6位α6400（ソニー）7位Z50II（ニコン）8位VLOGCAM ZV-E10（ソニー）9位α7 V（ソニー）10位OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューション