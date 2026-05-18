警備作業中の熱中症を防ごうと、富山労働局はきょう、県内の警備業団体に対し予防対策の徹底を要請しました。きょうは富山労働局の福井尚局長が、県警備業協会の木下勲会長に要請書を手渡しました。富山労働局によりますと去年、県内の職場で熱中症にかかり4日以上休んだ人の数は22人で、前の年に比べ10人増え、過去10年で最も多くなりました。業種別では警備業が7人で最も多く、また前の年からの増加数も6人と半分以上を占めてい