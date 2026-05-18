俳優の水崎綾女（37）が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】圧巻のスタイル…濡れた肉感的“完熟ボディ”を披露した水崎綾女1989年4月26日生まれ、兵庫県出身の水崎は、2004年「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」での特別賞の受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、グラビアアイドルや俳優として活躍。現在放送中のドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレ