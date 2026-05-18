ダウ5万ドル突破から急落した米国株、インフレ指標PPIの高水準が材料に 先週（5月11日週）のS&P500は週間+0.13%、ナスダック100は-0.38%とほぼ横ばいで着地しました。週の前半は好調で、ダウ平均（DJIA）は5月14日（木）に節目の5万ドルを初めて超える場面もありました。しかし、5月15日（金）に相場が急変し、S&P500は－1.24%、ナスダック100は－1.54%の大幅下落となりました。7週間で17%超という急騰の後の