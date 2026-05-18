すべての人が敵に見えた──。死刑制度に関する資料をまとめているNPO「CrimeInfo（クライムインフォ）」が、死刑確定者の家族7人にインタビュー調査を実施し、その概要を公表した。調査では、メディアスクラムや近隣住民からの嫌がらせ、刑執行への恐怖など、死刑囚に近しい人たちが直面する孤立や苦悩の実態が浮かび上がった。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●2023年〜24年にインタビュー調査を実施調査は、2023年9月か