◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年5月17日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）のエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で安打を放った。エンゼルス先発右腕ロドリゲスに対し、1ボールからの2球目、95マイル（約153キロ）の外角球を完璧にとらえ、中前へ運んだ。大谷は16日の同戦で8回に右翼線三塁打、9回には二塁打といずれも適時打を放ち5打点を挙げ、4連