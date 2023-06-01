◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。３試合ぶり８号に期待がかかる。先発マウンドには佐々木朗希投手（２４）が上がり、今季２勝目をかける。試合前には花巻東高の先輩でエンゼルス・菊池雄星投手と再会すると帽子を取ってあいさつ。約