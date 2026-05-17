異形の激レアジャンボ機がまさかの…中部空港の公式SNSアカウントが、「迫力ありますね」というコメントとともに、同空港の様子を投稿しました。投稿した写真には、世界に4機しかない輸送機「ドリームリフター」が並んでおり、反響が寄せられています。【写真】えっ…これが中部空港の「異形の激レアジャンボ機2機並び」驚愕の光景です「ドリームリフター」は「ジャンボ機」として知られている747-400をベースに、747で特徴的な