中国の商業宇宙企業CAS Space（中科宇航）は日本時間2026年5月15日、酒泉衛星発射センターから「力箭1号（Kinetica 1）」遥十三を打ち上げ、地球観測衛星など合計5機の衛星を所定の軌道へ投入することに成功しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：力箭1号遥十三（一箭五星）・ロケット：力箭1号（Kinetica 1）遥十三・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月15日 13時33分・発射場：酒泉衛星発射センター 東風