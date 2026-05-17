牡羊座・女性の運勢 新しいことに向かっていっそう本格的に踏み出そう！とする勢いと、何かしっくりこないものに対する強い抵抗感とが同時に起こる、非常に心の忙しいときです。どんどん積極的に新しくなっていきたいのは本心ですが、どこか「ここだけは、いままでの自分を守りたい」みたいなものもあるのかも。ただ身近な周囲は新しい方向へと押せ押せムードぎみなので、時にそれへの反発心を実感し、「自分にはこういう面