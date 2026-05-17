牡羊座・女性の運勢

新しいことに向かっていっそう本格的に踏み出そう！とする勢いと、何かしっくりこないものに対する強い抵抗感とが同時に起こる、非常に心の忙しいときです。どんどん積極的に新しくなっていきたいのは本心ですが、どこか「ここだけは、いままでの自分を守りたい」みたいなものもあるのかも。ただ身近な周囲は新しい方向へと押せ押せムードぎみなので、時にそれへの反発心を実感し、「自分にはこういう面もあったのか」と自覚する。こういう流れでしょうか。もし当てはまるなら、気づいたこと自体が重要な学びなので、そのきっかけとなった対象には怒りを向けないように。ストレスケアを十分にして、意欲回復しましょう。

牡羊座・男性の運勢

変化と前進への意欲が一段階パワーアップし、いっそう本格的に進み始めようとするタイミングです。新しいもの、革新的なものを取り入れるには非常に適したとき。ただその気持ちは本物ですが、そういう流れのどこかで強い違和感を覚え、「ここは譲れない」と抵抗したくなる一面も。同じく前進をあと押しする周囲に対しその反発心が向かうこともありえます。が、自分のなかにそういう本音もあることに気づくのが、いまの重要な部分。モヤっとしてもその対象と衝突しないように。そう遠くなくストレスは薄れますから。疲労感を覚えやすいので、そこはきちんとケアして、また前進です！

占い：アストロカウンセラー・まーさ