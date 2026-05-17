牡牛座・女性の運勢 個人としてはとてもモチベーションの高いとき。社会面では思いがけなく新しい展開が入ってきやすく、牡牛座の挑戦心をくすぐりそう。プライベート面でも楽しい出来事や出会いがありそうなときで、好奇心のままに行動してみたいと感じるでしょう。が、「いい感じでやる気の自分」は、社会面においては強い反発心を募らせるかも。たぶん「いまの自分はいろいろやれる！」という思いが強いので、状況