落語家・立川志らく（62）が17日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ユーチューバー・ヒカル（34）の落語家デビューを批判する声について言及した。志らくはタモリ発言を巡り、YouTube上でヒカルとコラボし意気投合。落語に興味を持ったヒカルが弟子入りを志願したところ、志らくは快諾し「立川さぎ志として落語をやりたいとのこと!デビューさせましょう!」とX（旧ツイッター）でつづっていた。この件について、一部で「