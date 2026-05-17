シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が現地時間16日、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。第2打席で今季16号本塁打を放った。昨季11勝を挙げた先発右腕タイヨンに対し、初回の第1打席は四球を選んで無死一、二塁とチャンスメイク。続く3番ミゲル・バルガスが2戦連発の11号3ランを放ち、幸先良く先制点を挙げた。そして3回裏の第2打席、カウント1-1から外角高めに浮いたチェンジアップを振り抜くと、