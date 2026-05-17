今回は、妻の出産退院日に飲み会に行った夫のエピソードを紹介します。

「子どもがいるって面倒くさいな…」

「妻が出産してから数日後、退院の日に車で迎えに行きました。ただ妻は俺にああしろこうしろと口うるさくて、『子どもがいるって面倒くさいな……』『父親は雑用係かよ？』とうんざり。こっちはわざわざ平日に休みを取って迎えに来てやったのに、と思いました。

そしてやっと帰宅しましたが、妻が俺に『夕飯を作ってくれる？』と言ってきたんです。『なんで俺がメシを作らなきゃいけないんだよ……』とモヤモヤしていたのですが、そのとき友達から電話があり、出産祝いとして奢ってくれるとのことでした。

そこで俺は友達のいる居酒屋に向かったんですが、妻から何度も電話がかかってきました。俺が勝手に家を出ていったことに怒っていたようです」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ ただ、奥さんが怒るのは当然ですよね。これから家で子どもとの新しい生活が始まると思ったところで、夫が急にいなくなったわけですから……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。