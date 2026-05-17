フジテレビの井上清華アナウンサー（31）が16日、自身のインスタグラムを更新。「めざましテレビ」レジェンドアナたちとの豪華スリーショットを公開した。「写真の自分がとっても幸せそうです笑」と井上アナ。元フジテレビでフリーアナウンサーの高島彩、加藤綾子とのスリーショットを披露した。「高島さん、加藤さんお2人とお会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました加藤さんとは同じお