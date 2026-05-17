【6R】倉岡慎太郎（59期）の指導のもと、着実にパワーアップしている佐藤魁皇。1、1着で進出した直前の函館決勝では今回も同じ斡旋の角田が番手捲りした上を力強く捲ってデビュー初Vを3連勝で飾った。師匠の倉岡も「ようやく獲ってくれた」と素直に喜んだという。優勝した直後の開催に佐藤魁は「やっとスタートラインに立てた。集中して自力勝負します」と気合十分だ。番手の安谷屋は佐藤魁と好相性、逆転可能だ。3着候補は