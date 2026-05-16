様々な分野で長年、地域の発展に尽くしてきた人をたたえる「北國風雪賞」の贈呈式が行われました。「北國風雪賞」は、県内のさまざまな分野で長年にわたって地道にふるさとの発展に尽くしてきた人の功績をたたえようと北國新聞社が創設した賞で、ことしで43回目です。今回受賞したのは、金沢観光ボランティアガイド「まいどさん」で歴史や文化の魅力を伝え続ける金沢市の櫻井保明さん。鞍掛山の環境保護や滝ケ原町の石文化の魅力を