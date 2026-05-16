計画が順調なら誕生しなかった412計画が順調なら、ブリストル412は誕生しなかった。ブリストル411の後継モデル、600がリリースされていたはず。グレートブリテン島南西部のブリストル市が、英国王室へ都市として承認されてから600周年という、記念すべき1973年に。【画像】ザガートが作った「つなぎ」のオープンGT412 プロトタイプ歴代のブリストルも全123枚また同年は、トニー・クルック氏がブリストル・カーズの経営を掌握