【モデルプレス＝2026/05/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月15日、自身のInstagramを更新。モノトーンコーディネート姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「脚が綺麗すぎる」美脚際立つブラックコーデ◆IVEレイ、モノトーンコーデで美脚すらりレイは十字架の絵文字を添えて複数枚の写真を投稿。全身を黒でまとめたモノトーンコーディネートを披露した。黒のバラクラバをかぶ